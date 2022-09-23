В Бурятии 70 мобилизованных многодетных отцов отпущены домой

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Бурятии 70 призванных в рамках частичной мобилизации многодетных отцов были отпущены домой после уточнения данных, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram. Он добавил, что те, кто в армии по каким-либо причинам не служил, частичной мобилизации не подлежат. Также от нее защищены многодетные отцы, у кого четыре несовершеннолетних ребенка и больше.

Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных их отпускали домой. С утра 70 таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части, — написал губернатор.

Он напомнил, что если кого-то призывают по ошибке, он может обратиться по номеру 122. Также необходимо сообщать об этом самим сотрудникам военкомата, предоставляя документы.

Ранее 23 сентября сообщалось, что 63-летний подполковник запаса Александр Ермолаев с диабетом и ишемией головного мозга был мобилизован в Волгоградской области. Отмечается, что он прошел медкомиссию и уже отправлен на полигон. Последняя должность Ермолаева до ухода на пенсию — замкомандира части по МТО (материально-техническое обеспечение), замдиректора завода по уничтожению химоружия.

21 сентября студент первого курса МФТИ получил повестку с требованием явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания. Он был задержан на несанкционированной протестной акции в центре Москвы, в отделении полиции ему и вручили повестку. Родные и близкие студента подчеркнули, что он не служил и не принимал участия в боевых действиях.