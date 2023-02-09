В Брянской области сбили украинские беспилотники Губернатор Богомаз: в Брянской области системы ПВО сбили девять украинских беспилотников

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com

В ночь на четверг, 9 февраля, украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Стародубский округ Брянской области. Атака была успешно отражена российской системой ПВО. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять, — написал губернатор.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что система ПВО отразила ракетный удар ВСУ. Были сбиты четыре ракеты. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Также стало известно, что власти Брянской области установили режим высокой террористической опасности без указания даты его снятия. Они подчеркнули, что в регионе по-прежнему сохраняется угроза террористических актов.

Чуть ранее ВСУ повредили памятник погибшим в годы ВОВ после обстрела Брянской области.