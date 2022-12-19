В Белгородской области возросло число раненых при обстреле Губернатор Гладков: при обстреле Белгородской области пострадали 10 человек

Фото: П/с губ-ра Белгородской обл/ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле региона в воскресенье, 18 декабря. В своем Telegram-канале он написал, что ранены были десять человек. По его словам, жертвой очередного обстрела стал один местный житель.

Вчера выдался крайне тяжёлый день. Были обстрелы со стороны ВСУ Украины. Белгород и Белгородский район: один человек погиб, десять человек ранены. Семь из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё находится в больнице. 75 жилых и промышленных построек, квартир пострадало, а также около 40 автомобилей. Уже начали закрывать периметр, — написал глава регионе.

Также Гладков рассказал о последствиях обстрела Красноярского района. Он подчеркнул, что в результате действий ВСУ два человека получили ранения. Кроме того, оказались восемь жилых и нежилых помещений, а также две машины.

Ранее Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела в Красной Яруге со стороны Украины. Это мужчина, получивший контузию, и девушка с осколочными ранениями.

Губернатор уточнил, что в результате обстрела повреждены стекла в окнах трех четырехэтажных многоквартирных домах. В загоревшихся после обстрела хозпостройках потушен пожар. В светлое время суток начнутся восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и ЛЭП.