В Белгородской области сбили беспилотник Гладков: силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородском районе Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотник, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.

В Белгородском районе системой ПВО был сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал Гладков.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли села Тишанка и Новая Таволжанка Белгородской области. По его словам, в Тишанке снаряд упал возле офиса местного семейного врача, в здании были выбиты стекла. Пострадавших нет.

В Новой Таволжанке осколки от снаряда нанесли повреждения двум частным домам, добавил белгородский губернатор. По его словам, были посечены кровли, фасады и заборы. Пострадавших там также нет, отметил Гладков.

По словам белгородского губернатора, 20 мая по 15 населенным пунктам Белгородской области было выпущено более 100 снарядов, в том числе артиллерийские и минометные, а также ракеты РСЗО. Он подчеркнул, что один человек получил минно-взрывную травму правой ноги, его госпитализировали. Глава региона отметил, что теперь будет регулярно публиковать дайджест обстрелов за сутки.