В Белгородской области рассказали о последствиях обстрела Валуек Губернатор Белогорья: восемь частных домов после обстрела ВСУ Валуек разрушены

Фото: Канал губернатора Вячеслава Гладкова

Восемь частных домов после ночного обстрела ВСУ белгородских Валуек восстановлению не подлежат, сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков. Он также отметил, что была повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. По предварительной информации один мирный житель погиб.

ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации один мирный житель погиб, — написал Гладков.

16 сентября Гладков сообщил, что ночью в Белгородской области был обстрелян город Валуйки. Огонь велся со стороны ВСУ. По информации губернатора, оказалась повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. Один человек погиб, двое пострадали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Валуек.