В Белгородской области погиб боец теробороны, еще один получил травмы Губернатор Гладков сообщил о гибели бойца территориальной самообороны

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Несовместимые с жизнью травмы получил в ходе выполнения боевой задачи 24-летний боец территориальной самообороны Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Его товарища госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Он получил баротравму, но врачи оценивают его состояние как стабильное.

Гладков принес соболезнования родственникам погибшего, отметив, что свою семью молодой человек создать не успел.

От лица всех жителей Белгородской области, от себя лично хочу сказать самые искренние слова соболезнования его родителям, младшей сестре, родным и близким. Мы всегда будем помнить Андрея как настоящего защитника своей Родины. Не словом, а делом он встал на защиту своего родного дома, родной Белгородчины! Он – действительно герой! – сказано в сообщении.

Губернатор также сообщил, что отцу, матери и младшей сестре бойца будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее Гладков сообщил, что тракторист получил ранение во время атаки украинским дроном по работающему в поле трактору в районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Мужчину увезли в больницу попутным транспортом с осколочными ранениями.