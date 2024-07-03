Тракторист получил ранение во время удара дрона ВСУ по российскому селу Гладков: ВСУ ударили дроном по работающему в поле трактору

Фото: МО Украины

Тракторист получил ранение во время атаки украинским дроном по работающему в поле трактору в районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мужчину увезли в больницу попутным транспортом с осколочными ранениями грудной клетки, голени и предплечья. Ему оказали медпомощь и отпустили домой.

В районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал тракторист, — говорится в сообщении.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ атаковали села Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области. По его данным, пострадал один человек.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 3 июля дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области было сбито пять БПЛА. Еще четыре дрона поразили над территорией Брянской области, один — над территорией Московской области.

ВСУ ударили артиллерией и по Горловке в ДНР. Как сообщил глава города Иван Приходько, в результате этого частично обесточены поселки шахты имени Н. А. Изотова и Мичурина. По его данным, украинские силы также осуществили сброс взрывоопасного предмета на рынок поселка станции Никитовка.