В Башкирии слили эротические фото с арматурного завода

https://static.news.ru/photo/593cedec-2429-11eb-97c4-fa163e074e61_660.jpg Кадр из видео Фото: sandra_tim/instagam.com

На арматурном заводе в Башкирии решили выпустить оригинальный корпоративный календарь на 2021 год в стиле «ню». Однако фото красоток ушли в сеть.

Фотосет организовали для корпоративного новогоднего календаря. Рабочий материал отправили на телефон помощнице гендиректора завода на утверждение, после чего снимки оказались в соцсетях. Отмечается, что среди фото были кадры разной степени пристойности, поскольку из них нужно было выбирать, сообщает НТВ.

Скандал усугубило то, что моделям не заплатили. Обманутые девушки написали заявление в полицию. На данный момент директор завода и его заместители не отвечают на телефонные звонки. При этом подчинённым запрещено комментировать скандал.

Как писал NEWS.ru, американский порноактёр и открытый гей Хуан Мелесио заявил о своём намерении пойти в политику.

42-летний представитель порноиндустрии считает, что его профессия не должна портить репутацию или вызывать негативные ассоциации у сограждан. Мужчина решил начать политическую карьеру с выдвижения своей кандидатуры в городской совет Уилтон-Мэнорса, штат Флорида.