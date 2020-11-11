В Башкирии слили эротические фото с арматурного завода

На арматурном заводе в Башкирии решили выпустить оригинальный корпоративный календарь на 2021 год в стиле «ню». Однако фото красоток ушли в сеть.
Фотосет организовали для корпоративного новогоднего календаря. Рабочий материал отправили на телефон помощнице гендиректора завода на утверждение, после чего снимки оказались в соцсетях. Отмечается, что среди фото были кадры разной степени пристойности, поскольку из них нужно было выбирать,
Скандал усугубило то, что моделям не заплатили. Обманутые девушки написали заявление в полицию. На данный момент директор завода и его заместители не отвечают на телефонные звонки. При этом подчинённым запрещено комментировать скандал.
Как писал NEWS.ru, американский порноактёр и открытый гей Хуан Мелесио заявил о своём намерении пойти в политику.
42-летний представитель порноиндустрии считает, что его профессия не должна портить репутацию или вызывать негативные ассоциации у сограждан. Мужчина решил начать политическую карьеру с выдвижения своей кандидатуры в городской совет Уилтон-Мэнорса, штат Флорида.