Американский порноактёр решил уйти в политику

Американский порноактёр и открытый гей Хуан Мелесио заявил о своём намерении пойти в политику.
42-летний представитель порноиндустрии считает, что его профессия не должна портить репутацию или вызывать негативные ассоциации у сограждан.
Мужчина решил начать политическую карьеру с выдвижения своей кандидатуры в городской совет Уилтон-Мэнорса, штат Флорида.
В своей предвыборной кампании он призвал сограждан голосовать за него, чтобы бороться с ложью и лицемерием, которые так часто встречаются в политике,
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