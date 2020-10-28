Американский порноактёр решил уйти в политику

https://static.news.ru/photo/be231b5e-19bc-11eb-a85d-fa163e074e61_660.jpg Хуан Мелесио Фото: Melecio 2020/Facebook.com

Американский порноактёр и открытый гей Хуан Мелесио заявил о своём намерении пойти в политику.

42-летний представитель порноиндустрии считает, что его профессия не должна портить репутацию или вызывать негативные ассоциации у сограждан.

Мужчина решил начать политическую карьеру с выдвижения своей кандидатуры в городской совет Уилтон-Мэнорса, штат Флорида.

В своей предвыборной кампании он призвал сограждан голосовать за него, чтобы бороться с ложью и лицемерием, которые так часто встречаются в политике, пишет «Политика сегодня» со ссылкой на американские СМИ.

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