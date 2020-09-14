Краснодарскую порноактрису затравили после записи музыкального клипа

https://static.news.ru/photo/309a126e-f6a9-11ea-9ee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: eva.kate007/instagram.com

Порноактриса из Краснодара Ева Кейт подверглась травле после того, как записала первый музыкальный клип. Хейтеры считают, что она позорит город.

После того, как я записала клип, мне стали поступать оскорбления и угрозы. Видимо, этим людям нечем заняться, — пожаловалась девушка корреспондентам НТВ.

Она не скрывает, что занимается с мужчинами сексом за деньги. Объясняет это тем, что любит и то, и другое: «В старости будет что вспомнить». В своём родном городе Ева Кейт оказалась в центре скандала из-за обнажённой фотосессии в городском парке (за это её арестовали на трое суток). Клип вышел вскоре после этого инцидента. Также девушку можно узнать по кадрам из фильмов для взрослых.

По сюжету клипа, его главная героиня в конце начинает раздеваться. По словам музыкальных экспертов, обнажёнка в ролике — это обычный прием, если у артиста слабый вокал.

Женщины пишут много плохих отзывов. То же самое было, когда я выложила свою книгу, — вспоминает Ева.

Ева уверяет, что не ожидала столько негатива в свой адрес после песни. Но останавливаться не собирается. Она обещает, что следующий клип будет с атрибутами для ролевых игр.

Ранее NEWS.ru писал, что порноактриса Lola Taylor (Любовь Бушуева) назвала практику бесплатного предоставления квартир в Екатеринбурге за участие в порно-стримах добрым делом. Как выяснилось в июне 2020 года, в качестве площадок для съёмок реалити-шоу для взрослых использовалось около десятка жилых помещений в обычных многоквартирных домах.