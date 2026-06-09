Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 12:41

В Балашихе возвели здание будущей многопрофильной больницы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Балашихе при поддержке президента возвели здание будущей многопрофильной больницы, сообщает 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Учреждение будет обслуживать около 2 млн человек. Воробьев посетил стройку и пообщался с подрядчиками.

В 2028 году мы должны получить не просто здание с медицинской техникой, ключевой вопрос — это команда. Поэтому строители занимаются своим делом, а мы уже сейчас активно ведем поиск врачей, — поделился Воробьев.

Новая больница со стационаром будет рассчитана на 1,1 тыс. пациента, а консультативно-диагностический центр - на 300 посещений в смену. Строительство началось в марте 2024 года, на данный момент готовность больницы оценивается в 46%.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин заявил, что детские медицинские профессиональные осмотры, которые проводятся в школах и детских садах, удобны. С начала 2026 года в регионе прошли проверки уже более 700 тыс. детей.

Регионы
Балашиха
Подмосковье
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России могут ужесточить ответственность за невыплату зарплаты сотрудникам
Названы три новых фильма, признанных судом запрещенными в России
Медсанчасть Энергодара подверглась атаке украинских «камикадзе»
Небензя анонсировал новых кандидатов на пост главы ООН
Врач рассказала о неочевидной опасности электросамокатов
Россиянин отправился в СИЗО за 17 денежных переводов террористам
В Соцфонде ответили на жалобы о задержке детских пособий
ЦИК Армении пересчитает результаты голосования на сотнях участков
Медведев рассказал, как Запад объявил России открытую войну
Россиянам рассказали, кому нужно молиться при поиске работы
Генсек СНГ выразил надежду на стабилизацию ситуации после выборов в Армении
Медведев указал на важное качество экономики России в условиях СВО
Коммунальщики призвали к ответу задолжавшую за услуги ЖКХ Пугачеву
Небензя сделал заявление о новых переговорах с Киевом
ИБ-эксперт перечислил основные признаки взлома гаджета
Юрист ответил, можно ли открывать товары в магазине до оплаты
Песков высказался о точной дате визита Уиткоффа и Кушнера
Раскрыто, почему Запад постепенно отвернется от Украины
Песков назвал условие контакта с США по разговору с Зеленским
Полковник назвал главную цель массированных ударов ВСУ по России
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.