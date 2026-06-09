В Балашихе возвели здание будущей многопрофильной больницы

В Балашихе при поддержке президента возвели здание будущей многопрофильной больницы, сообщает 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Учреждение будет обслуживать около 2 млн человек. Воробьев посетил стройку и пообщался с подрядчиками.

В 2028 году мы должны получить не просто здание с медицинской техникой, ключевой вопрос — это команда. Поэтому строители занимаются своим делом, а мы уже сейчас активно ведем поиск врачей, — поделился Воробьев.

Новая больница со стационаром будет рассчитана на 1,1 тыс. пациента, а консультативно-диагностический центр - на 300 посещений в смену. Строительство началось в марте 2024 года, на данный момент готовность больницы оценивается в 46%.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин заявил, что детские медицинские профессиональные осмотры, которые проводятся в школах и детских садах, удобны. С начала 2026 года в регионе прошли проверки уже более 700 тыс. детей.