В Подмосковье ответили, зачем нужны детские медосмотры

Детские медицинские профессиональные осмотры, которые проводятся в школах и детских садах, удобны, заявил заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин. Как пишет интернет-издание Regions, с начала 2026 года в регионе прошли проверки уже более 700 тыс. детей.

Это очень удобно для родителей, потому что не нужно специально вести ребенка в поликлинику и отпрашиваться с работы. Все результаты загружаются в электронную медицинскую карту, и родители могут ознакомиться с ними онлайн в любое время. С начала года профосмотры в регионе прошли более 700 тыс. детей, — пояснил Забелин.

Регулярные медицинские осмотры помогают выявить категорию, отражающую физическое состояние ребенка. Вся необходимая информация появляется в личном кабинете на региональном портале.

Ранее стало известно, что в Московской области местные жители активно используют сервис, разработанный на основе искусственного интеллекта, для расшифровки медицинских анализов. Этой функцией воспользовались уже около 62 тыс. местных жителей. В ведомстве при этом предупредили, что расшифровка носит исключительно рекомендательный характер.