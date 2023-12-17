В Астрахани локализовали крупный пожар МЧС: в Астрахани крупный пожар локализован на площади 400 "квадратов"

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Астрахани сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в административном здании, сообщили в пресс-службе ведомства. Горящее здание расположено в Советском районе города.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. К тушению привлечены 67 спасателей и 16 единиц специальной техники. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Астрахани табуретом избил свою мать, а после запер ее в горящей квартире. По его данным, пенсионерка скончалась спустя несколько дней в больнице от сильных ожогов. В отношении мужчины возбудили дело по статье «Убийство», ему грозит до 20 лет тюрьмы. До этого его судили за кражу.

До этого в Свердловской области загорелась кровля производственного цеха. По данным регионального управления МЧС РФ, площадь возгорания в селе Бобровском составила примерно 1300 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 40 человек, к тушению пожара привлечен 41 спасатель. Кроме того, на месте работают 15 единиц спецтехники. Отмечается, что к 08:00 по московскому времени возгорание было локализовано.