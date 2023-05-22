В Архангельске объявили сигнал «Режим» из-за неопознанного объекта в небе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Противовоздушная пусковая самоходная огневая установка 9А317 ЗРК «Бук-М2»

Telegram-канал Baza сообщает, что из-за неопознанного объекта в небе над Архангельском объявили сигнал «Режим». По информации канала, объект был обнаружен вечером 21 мая в 30 километрах от аэропорта Талаги (имени Ф. А. Абрамова). Минобороны информацию не комментировало.

Baza пишет, что в 20:00 в районе был объявлен сигнал «Режим» — требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства России. При этом, сообщает канал, аэропорт продолжал работать в штатном режиме.

По информации Baza, объект двигался со скоростью 80 км/ч на высоте 1800 метров.

Ранее в Ленинградской области упал неизвестный летательный аппарат, похожий на беспилотник. Неопознанный объект рухнул в частный двор дачного поселка Песочные Холмы. Аппарат вместе с проводами имеет длину около 0,5 метра и ширину 0,3 метра. На корпусе загадочного объекта заметили полустертую нецензурную надпись, адресованную некоему Антону.

19 мая беспилотник упал во дворе жилого многоквартирного дома в Белгороде, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, после чего рухнул на землю. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не было, на место выезжала оперативная группа и взрывотехники.