Telegram-канал Baza сообщает, что из-за неопознанного объекта в небе над Архангельском объявили сигнал «Режим». По информации канала, объект был обнаружен вечером 21 мая в 30 километрах от аэропорта Талаги (имени Ф. А. Абрамова). Минобороны информацию не комментировало.
Baza пишет, что в 20:00 в районе был объявлен сигнал «Режим» — требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства России. При этом, сообщает канал, аэропорт продолжал работать в штатном режиме.
По информации Baza, объект двигался со скоростью 80 км/ч на высоте 1800 метров.
Ранее в Ленинградской области упал неизвестный летательный аппарат, похожий на беспилотник. Неопознанный объект рухнул в частный двор дачного поселка Песочные Холмы. Аппарат вместе с проводами имеет длину около 0,5 метра и ширину 0,3 метра. На корпусе загадочного объекта заметили полустертую нецензурную надпись, адресованную некоему Антону.
19 мая беспилотник упал во дворе жилого многоквартирного дома в Белгороде, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, после чего рухнул на землю. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не было, на место выезжала оперативная группа и взрывотехники.