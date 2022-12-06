В Амурской области стая бездомных собак покусала восьмилетнюю девочку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Амурской области стая из десяти бездомных собак покусала восьмилетнюю девочку, сообщила региональная прокуратура. Школьницу спас проезжавший мимо местный житель.

Инцидент произошел 6 декабря в Тынде по ул Московских Строителей, д. 9, недалеко от овощного магазина. Девочка шла по улице, однако в какой-то момент на нее напала стая собак — животные покусали ее за руку.

Как передает РИА Новости, свидетелем нападения на школьницу стал местный житель, проезжавший мимо на машине. Он вышел из автомобиля и отогнал агрессивную свору. После этого мужчина оказал девочке первую помощь, после чего отвез ее домой.

Тындинская городская прокуратура проводит проверку по факту нападения безнадзорных собак на несовершеннолетнюю, — говорится в сообщении.

Ранее бродячая собака покусала 15-летнюю девочку в Тверской области. В результате инцидента школьница получила травмы руки и лица. Пострадавшую госпитализировали в Нелидовскую центральную районную больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

В Санкт-Петербурге собаки ранее напали на трехлетнюю девочку в подъезде жилого дома. Пострадавшую отправили в больницу. Нападение произошло в районе Славянка поселка Шушары.