В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на посадку и взлет воздушных судов, сообщили в Росавиации. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Геленджика временно ограничил прием и отправку воздушных судов. Росавиация сообщила, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Из-за ограничений были возможны задержки и переносы рейсов.

До этого в аэропортах Домодедово и Жуковский также были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также сообщалось, что около 4 тыс. российских туристов застряли на Кубе из-за дефицита авиационного топлива. Однако в Российском союзе туриндустрии заявили, что все рейсы выполняются согласно расписанию.