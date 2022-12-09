В администрации Кронштадта прошли обыски по делу о взятке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники экономического отдела полиции Санкт-Петербурга провели обыски в администрации Кронштадта в рамках расследования уголовного дела о посредничестве в получении взятки. Оно возбуждено в связи с реставрацией объекта культурного наследия — чугунной ограды в составе «Служительских флигелей» на Флотской улице, сообщает «Фонтанка». Гендиректора компании, проводившей работы, подозревают в даче взятки чиновникам.

До этого оперативники побывали с обысками у начальника отдела закупок администрации Марины Влайковой и экс-директора ГКУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района» Валерия Купцова. По версии следствия, они признали реставрационные работы завершенными, а Купцов, в частности, подписывал документы о приеме этих работ.

Конкурс на проведение реставрации выиграло ООО «Револис». Предполагается, что гендиректор компании получил подписи в документах о завершении работ с помощью взятки в размере 150 тысяч рублей.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей. Он также отметил, что впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по коррупционным делам превысила размер причиненного ущерба.