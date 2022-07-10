В девятилетнего мальчика ударила молния в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятилетнего мальчика госпитализировали после того, как в него ударила молния в Подмосковье. По данным MK.RU, инцидент произошел в Воскресенском городском округе на озере Светлое. В данный момент ребенок находится в больнице.

Инцидент произошел в Воскресенском городском округе, на озере Светлое. В 17:30 здесь ударом молнии поразило девятилетнего мальчика. Его доставили в больницу, — говорится в сообщении.

На Москву и Подмосковье 10 июля обрушился ураган. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил гибель одного человека в результате удара стихии, еще 10 москвичей госпитализированы с травмами различной степени тяжести.