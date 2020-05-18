В 44 регионах России запретили ходить в леса

https://static.news.ru/photo/71e9ccc0-9919-11ea-8fc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Особый противопожарный режим ввели в 44 российских регионах. Ещё в 19 он действует частично.

Согласно данным МЧС РФ, режим предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение огня на их территории.

Для мониторинга обстановки проводится космической мониторинг, используются беспилотные летательные аппараты, — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что за прошедшую неделю было зафиксировано свыше 10 тысяч техногенных пожаров. В настоящее время специалисты тушат 24 очага природных возгораний в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как писал NEWS.ru, ранее МЧС сделало свой прогноз на предстоящий сезон. По данным ведомства, жителей европейской части России и Сибири этим летом ждут пожары, шквалы и смерчи. Пожароопасность в этом году будет более продолжительной: самые ранние очаги возгорания зафиксированы уже в феврале.