«Уже не спасти»: губернатор Подмосковья о пожаре на складе OZON в Истре Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о невозможности спасти горящий склад OZON в Истре

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Пожар на складе Ozon в городском округе Истра

Склад OZON уже не спасти, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что действия пожарных были направлены в первую очередь на спасение людей, а не на тушение огня.

Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно, поэтому спасатели обратили внимание на тех, кто там [на складе] был, — сказал Воробьев.

Число пострадавших при пожаре выросло до 13. Двоих из них госпитализировали в больницы Подмосковья в состоянии средней степени тяжести. Информации о погибших нет, подчеркнул Воробьев, однако источники РИА Новости в оперативных службах сообщили об одной жертве инцидента.

Накануне в Истре на складе OZON начался крупнейший пожар, тушение которого прибыли курировать первый замглавы МЧС Александр Чуприян и замглавы Илья Денисов. В настоящее время площадь возгорания, по данным оперативных служб, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.

Глава округа Истра Татьяна Витушева сообщала, что, по первой предварительной информации, причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности. Тем не менее РИА Новости и ТАСС со ссылками на источник сообщают, что поджог рассматривается как единственная основная версия возгорания.