Уволен водитель автобуса, зажавший руку пассажира дверьми В Москве уволили водителя, который зажал руку пассажира дверьми и отказался выпускать его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы водитель автобуса зажал руку пассажира на остановке дверьми и отказался освобождать его. Работника Мосгортранса уже уволили, сообщает РЕН ТВ. Видеозапись инцидента в Южном Бутово появилась в социальных сетях.

На публикуемых кадрах видно, что водитель зажал руку мужчины дверьми, однако открыть их до того, как транспортное средство доедет до остановки, не хочет. По словам пострадавшего пассажира, у него остались «дети за бортом».

У меня там коляска с грудным ребенком. Руку-то отдай, идиот! — возмущается мужчина.

Безусловно, такие действия водителя автобуса недопустимы. По результатам проведенной проверки водитель уволен, — сказали в пресс-службе Мосгортранса.

20 июня водитель автобуса насмерть сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» в посёлке Развилка Ленинского района Московской области. Водитель скрылся с места происшествия. Вскоре шофёра задержала полиция, на него заведено уголовное дело.