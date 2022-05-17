Уралвагонзавод сообщил о попытке кибератаки

Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле / Фото Донат Сорокин/ТАСС

Медиаресурсы Уралвагонзавода пытались атаковать накануне отправки в войска партии танков Т-90М «Прорыв», сайт компании переведён в режим ограниченного доступа, сообщили журналистам в пресс-службе завода. Как пишет РИА Новости, на основной производственной деятельности завода эта мера не отражается.

Накануне отправки партии современных танков Т-90М в российскую армию Уралвагонзавод получил информацию о готовящейся атаке на медиаресурсы компании. В связи с этим были приняты своевременные меры по обеспечению информационной безопасности, — сказали в пресс-службе.

В настоящее время доступ на сайт предприятия ограничен, проводятся профилактические мероприятия. Тем не менее завод функционирует в штатном режиме и работает над выполнением гособоронзаказа.

Ранее Уралвагонзавод, который в составе концерна УВЗ входит в Ростех, отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Перед отправкой боевые машины освятили, а в путь эшелон с танками отправился под «Прощание славянки». Как рассказал лидер молодёжной организации Уралвагонзавода Иван Кукарцев, перед отправкой внутрь танков поместили рисунки и письма детей танкостроителей, а также православные иконы.