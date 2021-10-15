Уральскую больницу проверят после смерти пациента из-за неоказания помощи

Больницу Первоуральска проверят после смерти пожилого пациента от коронавируса. Как утверждает его сосед по палате, в это время рядом не было медицинского персонала, чтобы оказать помощь. Об этом пишет URA.ru.

Мужчина рассказал, что инцидент произошёл в инфекционном отделении больницы. По его словам, медиков не было нигде. Пациенту, который заметил смерть пожилого мужчины, пришлось бегать по пустому отделению.

Никого, я хожу, ору на всю больницу, никого, нигде, ни на посту, ни одного врача, ни медсестры! Вот так и умирают у нас люди! — рассказал он.

В свою очередь, в больнице такие заявления называют инсинуациями. Тем не менее, по данному факту комиссия Минздрава Свердловской области начала проверку «об отсутствующем в отделении медперсонале во время нахождения в палате трупа». Министр Андрей Карлов взял ситуацию под личный контроль.

Ранее в России был зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса — за минувшие сутки скончались 999 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 221 313 человек.