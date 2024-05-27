В телефоне хирурга на БДCM-вечеринке нашли ужасающие фото В смартфоне участника БДСМ-встречи нашли фото с окровавленными девушками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В смартфоне участника екатеринбургской БДСМ-вечеринки силовики в ходе рейда обнаружили фотографии с окровавленными девушками, передает URA.RU. Источник издания также отмечает, что почти у половины участников сорванной силовиками БДСМ-встречи были с собой ножи и медицинские приспособления.

Почти у каждого второго посетителя, включая дам, при себе были кухонные ножи, лейкопластыри, медицинские клеенки и полиэтиленовые халаты, защищающие от крови. У одного из участников, который, к слову, по образованию хирург, в телефоне были обнаружены фото и видео обнаженных и окровавленных девушек, а также связанных женщин, которых он стегал плетью, — рассказал источник агентства.

При участниках было найденное вещество, находившееся в футляре из-под шоколадного яйца. Организатора встречи Станислава Словиковского задержали и провели обыск, после чего отпустили. 27 мая Словиковский пришел в Следственный комитет на допрос. Выяснилось, что ему вменяют статью 148 УК РФ — «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» за использование религиозной тематики в БДСМ-перфомансах.

Представители силовых структур ночью 25 мая прервали БДСМ-вечеринку, которая проходила на загородной базе «Волна» в Белоярском районе. Именно здесь состоялось задержание Словиковского. В феврале 2024 года сотрудники полиции по такому же сценарию остановили мероприятие с элементами БДСМ в клубе «Фабрика». Заведение находится в центре Екатеринбурга.