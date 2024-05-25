Организатор БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге попался полиции Mash: полиция задержала организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали организатора БДСМ-вечеринок Станислава Словиковского. Telegram-канал Ural Mash сообщил, что у затейника мероприятия обнаружили таблетки и порошки. По данным источника, любители вечеринок собирались на базе отдыха «Волна».

Раньше пати называлась Blue Velvet, после ребрендинга носит имя «Ковчег». Там, где умиротворение и покой, царил разврат, — говорится в публикации.

Представители силовых структур ночью 25 мая прервали БДСМ-вечеринку, которая проходила на загородной базе «Волна» в Белоярском районе. Именно здесь состоялось задержание Словиковского. В феврале 2024 года сотрудники полиции по такому же сценарию остановили мероприятие с элементами БДСМ в клубе «Фабрика». Заведение находится в центре Екатеринбурга.

Позднее выяснилось, что БДСМ-активности были замечены в окружном Доме офицеров. Тогда виновного в проведении таких мероприятий уволили.

В Великобритании ранее завершился суд по делу об убийстве в ходе БДСМ-практики. В феврале 2022 года 31-летний личный тренер задушил во время полового акта 26-летнюю танцовщицу. Мужчина вызвал на место скорую, но позже сбежал из больницы, поскольку медики обратились в полицию. Тренер попрощался с жизнью после инцидента.