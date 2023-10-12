Упавшее от ветра дерево накрыло прохожих в Петербурге

Фото: АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове дерево свалилось на головы прохожим, рассказал «Фонтанке» участник произошедшего Дмитрий. По словам мужчины, его вместе с другим человеком накрыло большими ветками. Сзади шли еще несколько прохожих, они тоже не пострадали. Собеседник подчеркнул, что причиной падения дерева стал сильный ветер.

Сильный ветер, дождь. Я с человеком иду под зонтом. Еще двое идут сзади. Потом резкий громкий треск. И через секунды три — дерево на земле. Я с человеком успел слегка влево отбежать. Нас накрыли верхние ветки, большие достаточно, — добавил Дмитрий.

Он добавил, что упавшие ветки оборвали линии электропередачи. Кроме того, мужчина рассказал, что из-за падения дерева было повреждено несколько автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Липецке из-за сильного ветра упали более 20 деревьев. Одно из них рухнуло на десятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали.

До этого стало известно, что 43-летний мужчина и шестилетняя девочка погибли в результате падения деревьев на базе отдыха в Тарусском районе Калужской области. Еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц).