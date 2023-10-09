В Липецке на десятилетнюю девочку упало дерево

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/Global Look Press

В Липецке из-за сильного ветра упали более 20 деревьев. Одно из них рухнуло на десятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали, сообщила мэр города Евгения Уваркина в Telegram-канале.

Сейчас в городе работают дежурные бригады. Они занимаются уборкой упавших деревьев в круглосуточном режиме. Во многих районах из-за непогоды отключилось электричество.

По состоянию на 19 часов зафиксировано падение 21 дерева и крупных веток. Повреждены 11 автомобилей, детская площадка и забор частного дома. Одно дерево упало на девочку, — заявила мэр города.

Ранее в Челябинской области двухлетний ребенок провалился в канализационный люк. На помощь мальчику бросился его отец, который прыгнул в колодец и вытащил сына. По словам матери, ребенок отделался царапинами, однако сильно испугался.

В августе двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Москве на улице Шипиловской. Отец оставил малышку под присмотром 13-летней родственницы, на момент инцидента в квартире его не было. Ребенок был госпитализирован.

В Новокузнецке в том же месяце мальчик погиб от удара током, взяв в рот провод от зарядного устройства. Ребенок решил поиграть и получил смертельный удар.