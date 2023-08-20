Упавшие деревья убили мужчину и девочку на калужской турбазе

Фото: СК РФ

Два человека — 43-летний мужчина и шестилетняя девочка — погибли в результате падения деревьев на базе отдыха в Тарусском районе Калужской области, сообщается в Telegram-канале регионального управления СКР. Еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.

Трагедия произошла в ночь на 20 августа. Территория базы была предоставлена для слета байкеров. Отдыхающие установили там палатки, на которые в результате грозы и молнии упали деревья.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц). Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают личности пострадавших и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при падении дерева, которое было повалено ветром. Взрослые получили ушибы, а детей госпитализировали с сотрясением мозга.

В Самаре дуб рухнул на два легковых автомобиля. В одной из машин находились два человека, они не пострадали. Второй автомобиль в момент падения дерева был пустым.