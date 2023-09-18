Упавшая под поезд в Екатеринбурге женщина оказалась беременной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Екатеринбурга, которая утром упала на рельсы, парализовав работу метро, оказалась беременной, сообщает местный информационный портал E1, ссылаясь на мать пострадавшей. Журналисты также выяснили, что в результате падения женщина получила серьезные травмы.

Она у нас на третьем месяце. Никаких причин прыгать под поезд у нее не было, она ехала на работу, — рассказала мать пострадавшей.

По информации издания, упавшей на рельсы женщине 39 лет. У нее есть муж и сын 10 лет. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее готовят к срочной операции. Родственники полагают, что женщине стало плохо на платформе.

Сам инцидент произошел на станции метро «Проспект Космонавтов». В результате работа метрополитена была приостановлена.

Ранее также сообщалось, что на станции московского метро «Печатники» пассажир случайно упал на рельсы прямо под поезд. Мужчина успел сгруппироваться, потому остался жив. Позднее он сам выбрался из-под наехавшего на него состава.

До этого на станции «Белорусская» пьяный мужчина упал на пути и выжил после того, как ему на помощь пришел другой москвич, спрыгнувший на рельсы и начавший сигнализировать машинисту приближающегося поезда.