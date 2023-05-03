«Уничтожить нацистский режим»: глава парламента Крыма о поимке агентов ГУР Глава парламента Крыма Константинов: подготовка диверсий со стороны Киева не стала секретом

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Подготовка покушений на крымчан со стороны Киева не стала секретом, сообщили NEWS.ru в пресс-службе главы парламента Крыма Владимира Константинова. Он отметил, что политика украинских властей выстроена на «лжи, преступлениях и убийствах». Константинов добавил, что главной целью РФ на данный момент является завершение специальной военной операции и уничтожение «нацистского режима». Так он прокомментировал информацию о пойманных в Крыму агентах Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

Подготовка покушений на крымчан со стороны киевской хунты для нас не секрет. С первых дней Крымской весны они пытаются совершить такие преступления. Мы понимаем, что имеем дело с людьми, у которых нет никаких нравственных ограничений. <...> Для нас важно завершить спецоперацию, достичь всех ее целей, окончательно уничтожить этот нацистский режим, — сказал Константинов.

Именно преступления и убийства украинское правительство «считает своими победами», уверен он.

3 мая сотрудники ФСБ раскрыли агентов Главного разведуправления Украины, которые готовились провести серию терактов в Крыму. По данным ведомства, покушения готовились на главу полуострова Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме этого, диверсанты планировали устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры Крыма, уточнили в ФСБ.