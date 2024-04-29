«Украинский» бордюр у дома смутил жителей Новосибирска Жители Новосибирска пожаловались на желто-голубой бордюр у дома

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Жители Новосибирска возмутились желто-голубым бордюром у дома. Управляющая компания списала все на художественное видение рабочего и принесла извинения, пишет «Подъем».

Уже закрашивают. Просто получилась накладка. Там взяли краску пяти цветов, чтобы покрасить скамейки там и бордюры, — сообщил изданию руководитель УК «Доверие» Владимир Симонов.

Жильцы дома на Танковой улице утверждают, что бордюр перекрасили, «пока все спали». Симонов уточнил, что цветовое решение выбрал «союзник с Азии». По его словам, рабочему «что-то в голову взбрело» и он покрасил бордюр «с бухты-барахты».

Симонов пообещал разобраться с виновным. Также он заверил, что бордюр будет перекрашен в красно-синий цвет. Руководитель УК принес извинения за случившееся.

Ранее в Челябинске произошел инцидент со зданием автосалона. Электронное табло на строении окрасилось в цвета украинского флага. На полотне также появился признанный в России нацистским лозунг. Табло обычно демонстрирует рекламные ролики. Украинская символика привела жителей соседних домов в ужас. Оказалось, что в инциденте виноваты хакеры. Рекламный экран был отключен. Сотрудники службы безопасности разбираются в случившемся.