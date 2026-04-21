Начальнику стройки в Кузбассе вынесли приговор за смерть рабочего

В Мысках Кемеровской области вынесли приговор 40-летнему врио начальника строительного участка, по вине которого погиб рабочий, пишет VSE42.RU со ссылкой на прокуратуру и СК России. Суд назначил мужчине условное наказание — полтора года лишения свободы с аналогичным испытательным сроком, а также дополнительный запрет на отдельные виды деятельности на год.

По данным ведомства, в августе 2023 года мужчина, временно исполнявший обязанности начальника участка и отвечавший за безопасное проведение работ, допустил использование незакрепленного ларя с материалами на высоте около 60 метров. В результате конструкция сорвалась и упала на рабочего.

От полученных тяжелых травм пострадавший скончался. Суд установил, что причиной трагедии стали нарушения требований безопасности и отсутствие надлежащего контроля за креплением оборудования.

Ранее под Мурино на стройке погиб рабочий после того, как на объекте со стропы подъемного крана сорвалась бетонная стойка. Мужчина скончался на месте. В момент происшествия велись работы по монтажу железобетонных конструкций. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности.