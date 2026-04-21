Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 13:42

Начальнику стройки в Кузбассе вынесли приговор за смерть рабочего

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Мысках Кемеровской области вынесли приговор 40-летнему врио начальника строительного участка, по вине которого погиб рабочий, пишет VSE42.RU со ссылкой на прокуратуру и СК России. Суд назначил мужчине условное наказание — полтора года лишения свободы с аналогичным испытательным сроком, а также дополнительный запрет на отдельные виды деятельности на год.

По данным ведомства, в августе 2023 года мужчина, временно исполнявший обязанности начальника участка и отвечавший за безопасное проведение работ, допустил использование незакрепленного ларя с материалами на высоте около 60 метров. В результате конструкция сорвалась и упала на рабочего.

От полученных тяжелых травм пострадавший скончался. Суд установил, что причиной трагедии стали нарушения требований безопасности и отсутствие надлежащего контроля за креплением оборудования.

Ранее под Мурино на стройке погиб рабочий после того, как на объекте со стропы подъемного крана сорвалась бетонная стойка. Мужчина скончался на месте. В момент происшествия велись работы по монтажу железобетонных конструкций. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности.

Регионы
Кузбасс
стройки
рабочие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.