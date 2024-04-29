Автосалон в Челябинске «украсили» флагом Украины и нацистским лозунгом На здании автосалона в Челябинске появился флаг Украины и лозунг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронное табло на здании автосалона в Челябинске окрасилось в цвета флага Украины, сообщает издание 74.RU. На полотне также появился проукраинский лозунг, признанный в России нацистским. Обычно табло используется для рекламных роликов, поэтому украинская символика стала неожиданностью для жителей соседних домов.

Это что вообще?! — возмутилась очевидица события.

Помощник гендиректора компании Андрей Крюков позднее объяснил, что в произошедшем виноваты хакеры. По его словам, рекламный экран был отключен, сотрудники службы безопасности разбираются в проблеме.

Естественно, нас взломали. И с компьютерами, и с принтерами у нас такая же беда сегодня — какую-то лабуду в подобном ключе печатают. В общем, все плохо, — заявил Крюков.

Ранее сообщалось, что влаг Украины перед мэрией финского города Лаппеенранта дважды за неделю подвергся вандализму. Неизвестный нарушитель обрезал веревки, причем во второй раз были также отрезаны веревки на соседних флагштоках, чтобы полотно нельзя было повесить и туда. К настоящему моменту полиция все еще не установила личность вандала.