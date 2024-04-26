Жители финского города дважды пытались избавиться от украинского флага Yle: украинский флаг в финском Лаппеенранте дважды сорвали со здания мэрии

Фото: president.gov.ua

Флаг Украины перед мэрией финского города Лаппеенранта дважды за неделю подвергся вандализму, сообщил общественный вещатель Yle. Уточняется, что кто-то уже два раза обрезал веревки, причем во второй раз были также отрезаны веревки на соседних флагштоках, чтобы полотно нельзя было повесить и туда.

Украинский флаг, развевающийся перед мэрией Лаппеенранта, за последнюю неделю дважды подвергся вандализму, — отметили журналисты.

Ранее русскоязычные жители Финляндии потребовали открыть границы с Россией и вышли на марш-протест. Митинги прошли в трех городах — Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте. Согласованная с полицией акция называлась Back to normal («Вернуться к нормальности»). В Хельсинки около полусотни с транспарантами собрались у центрального железнодорожного вокзала и направились к парламенту, держа в руках плакаты с надписью «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои».

До этого посол России в стране Павел Кузнецов заявил, что правительство Финляндии и средства массовой информации целенаправленно подогревают атмосферу русофобии и военную истерию на территории государства. По мнению дипломата, такая ситуация уже стала нормой повседневной жизни — финские власти на протяжении многих лет занимались массированной обработкой общественного сознания.