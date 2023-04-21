Украинских депутатов проверят на наличие активов в Крыму Глава парламента Крыма Константинов: депутатов Рады проверят на наличие активов на полуострове

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Крыма проведут проверку депутатов Верховной рады Украины на наличие активов на полуострове, рассказал РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. В случае выявления принадлежащего украинским парламентариям имущества будет решаться вопрос о его национализации.

Мы проверим депутатов Верховной рады Украины на наличие у них крымских активов. В случае выявления таковых будет поставлен вопрос об их национализации, — заявил Константинов.

Он пояснил, что в свое время украинские политики и предприниматели активно приобретали недвижимость и землю в Крыму. С целью сокрытия этого имущества они перерегистрировали его на родственников и доверенных лиц.

Ранее сообщалось, что парламент Крыма национализировал имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других украинских олигархов, политиков и бизнесменов, связанных с властями в Киеве и совершавших недружественные действия по отношению к России. Все средства, вырученные от продажи имущества, пойдут на нужды участников спецоперации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.