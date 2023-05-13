Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР СЦКК: ВСУ за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики 54 раза подверглась обстрелам со стороны украинских военных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При этом было выпущено 288 единиц различных боеприпасов.

За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском — 19 обстрелов из РСЗО «Град», артиллерии 152 мм. На Ясиноватском — 5 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На Волновахском — 6 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, — указано в сообщении представительства.

В результате обстрелов погибели двое гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка. Кроме того, были повреждены семь жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 94 обстрела.

Ранее депутат Госдумы Водолацкий был ранен в результате удара по Луганску. Кроме того, по информации врио главы ЛНР Леонида Пасечника, получили ранения шестеро детей. Врио главы региона подчеркнул, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По его словам, двое подростков в состоянии средней степени тяжести доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. Депутат Госдумы Водолацкий получил легкие ранения.