Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Фото: Министерство обороны Украины

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При этом было выпущено 182 боеприпаса.

Противник совершил четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров на Донецком направлении, 23 обстрела из артиллерии 152 и 122 миллиметра, миномета 120 миллиметров на Горловском направлении, один обстрел из артиллерии 155 миллиметров на Ясиноватском направлении и пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра на Волновахском направлении, — говорится в сообщении.

В результате обстрела под огнем оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка, Широкая Балка, Озеряновка, Ясиноватая, Донецк, Благодатное и Владимировка.

Сведения о жертвах среди гражданских лиц за прошедшие сутки не поступали. Для сравнения, в предыдущие сутки было зафиксировано 45 обстрелов со стороны украинских войск.

15 марта компания «Транснефть» сообщила об обнаружении на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывных устройств со следами падения с большой высоты. При этом в тот же день было замечено, как с БПЛА сбросили еще одно взрывное устройство.