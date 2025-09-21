«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 02:58

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Там уточнили, что двое человек погибли, еще четверо были ранены.

Одиннадцать вооруженных атак — на Горловском направлении. Всего выпущено 12 единиц различных боеприпасов, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями средства ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа. По информации Минобороны РФ, ВСУ атаковали регионы 16 сентября в период с 21:30 до 23:00 мск. Два БПЛА удалось сбить над Белгородщиной, еще два — над территорией Ростовской области и один — на подлете к Воронежу.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка на территории садового товарищества «Дружба» погибла женщина 1980 года рождения. Также ранения средней степени тяжести получил 40-летний мужчина.

Россия
ДНР
ВСУ
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шатилова оценила просьбу певца SHAMAN не голосовать за его номер
Зарплаты военных и силовиков изменятся осенью этого года
«Что-то плохое»: Трамп пригрозил Афганистану по поводу авиабазы Баграм
В России могут резко увеличить штрафы за одно действие в подъездах
Разведчики РФ обнаружили редкий танк ВСУ под Херсоном
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 21 сентября, опять потепление?
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Победитель «Интервидения» рассказал, как ему помог SHAMAN
ВС РФ разгромили укрепрайоны ВСУ у Константиновки за неделю
«Интервидение-2025»: кто победил, какое место занял SHAMAN, призы
Древняя достопримечательность частично обрушилась в Дагестане
В России могут изменить правила медицинского страхования для мигрантов
Рак поджелудочной железы: почему так опасен, как предотвратить, симптомы
У Умерова нашли 4 виллы во Флориде: как чиновники Украины наживаются на СВО
«Скандально»: Вучич заявил, что послы Запада испугались визита Белоусова
Скончался известный российский кинооператор
Стубб раскрыл позицию Европы по поводу интересов России по Украине
Сайт аэропорта Пулково заработал после кибератаки
Получал оргазм от убийств: бродяга с тростью душил женщин по всей стране
В Дербенте из-за возгорания в девятиэтажке эвакуировали 200 человек
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.