Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Там уточнили, что двое человек погибли, еще четверо были ранены.

Одиннадцать вооруженных атак — на Горловском направлении. Всего выпущено 12 единиц различных боеприпасов, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями средства ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа. По информации Минобороны РФ, ВСУ атаковали регионы 16 сентября в период с 21:30 до 23:00 мск. Два БПЛА удалось сбить над Белгородщиной, еще два — над территорией Ростовской области и один — на подлете к Воронежу.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка на территории садового товарищества «Дружба» погибла женщина 1980 года рождения. Также ранения средней степени тяжести получил 40-летний мужчина.