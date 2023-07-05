Украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку

Фото: Фото: МО Украины

Украинские военные ночью выпустили двенадцать снарядов калибра 155 мм по районам Куйбышевский и Петровский города Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, касающихся военных преступлений со стороны Украины. Под обстрел попали поселки Нетайлово и Желанное Первое.

После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 00:20 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров; 05:30 — населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров, — говорится в сообщении представительства.

Напомним, что 3 июля обстрелам со стороны Украины подверглось белгородское село Кукуевка, ВСУ вели огонь из ствольной артиллерии, зафиксировано 20 прилетов, никто не пострадал, повреждения получили шесть частных домов, два транспортных средства и четыре нежилых строения. Также ВСУ обстреляли село Карабаново, над селом был сбит беспилотник.

Минобороны РФ 3 июля сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области. По данным ведомства, за предыдущие сутки на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 190 военных и 19 единиц техники, в том числе два танка.