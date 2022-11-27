Украинские войска обстреляли центр Донецка В СЦКК ДНР заявили об обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве отметили, что насчитывается как минимум шесть прилетов, есть попадание в крышу жилого дома, передает ТАСС. Информация о пострадавших уточняется.

Было минимум шесть прилетов. Попадания зафиксированы в районе «Донбасс-Арены». Есть попадание в крышу жилого дома, — говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что за час ВСУ пять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 27 снарядов «натовского» калибра 155 мм.

В органе отметили, что в 12:33 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, в 12:35 — четыре снаряда того же калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам города.

По данным СЦКК, кроме Донецка, ВСУ обстреляли Новоселовку, Гольмовский, Макеевку и Горловку.

Утром 26 ноября в СЦКК сообщили, что в течение прошедших суток ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР. По данным органа, в результате ударов четыре человека получили ранения, один мирный житель погиб. В ведомстве уточнили, что под огнем оказались девять населенных пунктов. Речь идет о Донецке, Гольмовском, Зайцево, Троицком, Майорском, Горловке, Каштановом, Минеральном и Макеевке.

Ранее в Минобороны отчитались, что ВС РФ нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ним энергетическим объектам 23 ноября. В ведомстве заверили, что по результатам обстрела российская армия достигла поставленной цели, поразив все назначенные объекты.