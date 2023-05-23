Украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР Представительство ДНР: украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию Донбасса

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Согласно сообщению представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за последние 24 часа украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР. При этом было выпущено 88 различных боеприпасов.

На Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов, используя артиллерию калибра 155 миллиметров. На Горловском направлении было два обстрела из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском направлении зафиксирован один обстрел из артиллерии калибра 155 миллиметров. На Великоновоселковском направлении также был один обстрел из артиллерии калибра 155 миллиметров.

В результате обстрелов под огнем оказались районы четырех населенных пунктов: Горловка, Каштановое, Донецк и Урожайное. За прошедшие сутки также поступила информация о гибели одного мирного жителя в Каштановом и о ранении двух мирных жителей в Урожайном, в том числе ребенка.

В предыдущие сутки было зафиксировано 49 обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области остался без электричества. Причиной стал обстрел со стороны украинских военных.