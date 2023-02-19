«Кончится лето»: Старовойт показал кадры с тренировок курского ополчения Старовойт показал кадры с тренировок курского ополчения под песню Цоя «Кончится лето»

Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в Telegram-канале кадры с тренировок местных сил ополчения. На видео видно, как люди в балаклавах и камуфляже маршируют и упражняются в стрельбе в заснеженном лесу. В качестве аккомпанемента используется измененная версия песни Виктора Цоя «Кончится лето».

Ранее Старовойт показал видео с места обучения добровольцев местной народной дружины в лагере ЧВК «Вагнер». На кадрах видно, как военнослужащие тренируются в стрельбе. По его словам, условия подготовки максимально приближены к реальным. Губернатор Курской области признался, что и сам прошел курс военной подготовки в лагере ЧВК.

До этого глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил в разговоре с NEWS.ru, что сотни граждан РФ выразили желание отправиться в зону проведения военной операции на Украине в качестве добровольцев. Он подчеркнул, что «записываются люди идейные и независимо от заявлений по поводу начала или завершения частичной мобилизации». По его словам, большинство из них — ранее служившие в Вооруженных силах России с боевым опытом.