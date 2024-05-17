Украинская пехота потеряла до отделения под ударами российских «Градов» МО: российские «Грады» уничтожили до отделения пехоты ВСУ в Часове Яре

Фото: МО РФ

Российская армия при помощи РСЗО «Град» нанесла удары по украинской пехоте, дислоцированной в Часове Яре, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. ВСУ в результате операции потеряли до отделения пехоты, которая находилась в заброшенных зданиях и укрепленных пунктах, пишет ТАСС.

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР, — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что артиллеристы, получив координаты для предстоящих ударов, выводят технику на огневые позиции из укрытий, затем проводят подготовку систем для ведения огня. Целями в основном становятся опорные пункты и бронетехника противника.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» сообщил о тяжелых боях на севере Волчанска, российские подразделения штурмуют в городе территорию промышленной зоны агрегатного завода, к которой они вышли некоторое время назад. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого авторы Telegram-канала «Русская Весна» сообщили, что в районе населенного пункта Волчанск в Харьковской области группа украинских военных сдалась в плен российским подразделениям. Солдаты ВСУ запросили у командования эвакуацию раненых, а также приказ на отход, но руководство ответило на просьбу отказом.