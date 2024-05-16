Украинские военные в Волчанске нашли способ выжить после отказа в эвакуации «РВ»: украинские военные в Волчанске сдаются в плен целыми толпами

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Группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским военным в районе Волчанска Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Русская Весна». Как отмечает канал, солдаты ВСУ в этом районе сдаются в плен «целыми толпами». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным канала, сдались военнослужащие 116-й бригады теробороны и 7-го погранотряда. В «РВ» отметили, что выжившие в боях украинские военные запросили эвакуацию раненых, а также приказа на отход, однако командование ответило отказом. После этого они сдались в плен.

Волчанск расположен около границы с Белгородской областью. С 10 мая Вооруженные силы России начали наступление в этом районе и уже взяли под контроль 12 населенных пунктов Харьковской области.

Накануне военкор Юрий Котенок, комментируя возможность взятия Волчанска под контроль ВС РФ, отметил, что «против лома нет приема». По его словам, российские силы в городе проявили активность, спровоцировав переброску сил противника. Он также отметил, что потери ВСУ в городе ощутимы и они уже не могут вернуть предыдущие позиции. Минобороны России эту информацию не комментировало.