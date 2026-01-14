Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 13:40

Украинца осудили за попытку взрыва грузового поезда

Суд в Краснодаре приговорил к 15 годам пытавшегося взорвать поезд украинца

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Украины Игоря Борисенко к 15 годам лишения свободы, сообщила прокуратура Краснодарского края. В Telegram-канале ведомства отмечается, что он пытался взорвать грузовой поезд.

Как сообщается, Борисенко изготовил два самодельных взрывных устройства и в сентябре 2024 года, с целью совершения диверсии, заложил их в ниши крепления вагонов грузового поезда. Для их подрыва он планировал использовать звонки с мобильных телефонов. Однако устройства были обнаружены и обезврежены сотрудниками органов государственной безопасности.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры края, признал Борисенко виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

До этого в Пензенской области также был задержан местный житель по делу о содействии террористической деятельности. По данным ведомства, 44-летний мужчина переводил денежные средства запрещенной организации, члены которой находятся за границей, в том числе на Украине. Общая сумма переводов превысила 100 тыс. рублей. Уточняется, что он поддерживал контакты с участниками этой организации через интернет. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

