Украина ударила по приграничным районам Курской области Курский губернатор Старовойт сообщил о прилетах ВСУ по Глушковскому и Суджанскому районам

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Приграничные районы Курской области утром 18 февраля подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Под огонь ВСУ попало село Горналь Суджанского района, а также окрестности деревни Елизаветовки и подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. В результате обстрелов никто не пострадал, при этом была повреждена газораспределительная станция, в одном из населенных пунктов нарушено электроснабжение. Всего было выпущено девять снарядов.

Утро субботы началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области с территории Украины. Пять прилетов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. <...> По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. <...> В результате обстрела нарушено электроснабжение посёлка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция, — написал Старовойт.

Губернатор Курской области добавил, что аварийные бригады уже приступили к ремонту поврежденных объектов.

17 февраля в Курской области под обстрел попали села Горналь и Гуево, также расположенные у границ с Украиной. Как сообщал Старовойт, в общей сложности ВСУ выпустили по приграничной территории 15 снарядов. Обошлось без пострадавших, разрушений также не зафиксировали.