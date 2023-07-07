Уголовное дело завели после взрыва на заводе в Самарской области Уголовное дело завели после гибели шести человек на заводе «Промсинтез» в Самарской области

Фото: samara.sledcom

В Самарской области завели уголовное дело после взрыва в результате ремонтных работ на заводе «Промсинтез», сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону. В результате происшествия шесть человек погибли, еще двое пострадали. Как пояснили в ведомстве, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть нескольких лиц.

В дневное время на территории завода в городе Чапаевске Самарской области во время проведения ремонтных работ в результате нарушения правил безопасности пострадали восемь человек, шесть из них погибли, еще двоим оказывается необходимая медицинская помощь, — уточнили в пресс-службе.

Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту произошедшего. Будет дана оценка действиям ответственных лиц предприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Промсинтез» является производителем промышленных взрывчатых веществ. Продукция завода используется в горнодобывающей отрасли при разведке запасов нефти и газа, а также при добыче полезных ископаемых.

В городе Чапаевске Самарской области ранее произошел взрыв на заводе «Промсинтез» в ходе демонтажа технического трубопровода на территории предприятия. В результате шесть человек погибли, двое получили травмы. Возгорания после взрыва не последовало.