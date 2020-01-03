https://static.news.ru/photo/c7b5e4f6-2ecd-11ea-b2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде мужчину, подозреваемого в нападении на женщину-таксиста, заключили под стражу. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Он является трижды судимым.

По данным следователей, гражданин напал на потерпевшую с ножом и отказался платить за проезд. В ходе конфликта он нанёс ей несколько ударов по лицу, пишет РИА Новости. Пострадавшая начала звать на помощь. Ей помогли прохожие.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве задержали 30-летнего водителя такси, который надругался над пассажиркой. Девушка вместе с подругой возвращалась из ночного клуба и уснула по пути домой.