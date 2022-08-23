Убивший жену фотограф Лошагин вышел из колонии по УДО

Фото: Сорокин Донат/ITAR-TASS

Дмитрий Лошагин

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены, вышел на свободу раньше срока, передает Telegram-канал Mash. Суд одобрил третье прошение мужчины об условно-досрочном освобождении. Лошагин вышел из тюрьмы за один год и шесть месяцев до окончания почти десятилетнего срока. Отмечается, что прокуратуру это не устроило, сотрудники хотят разобрать решение суда и вернуть мужчину в колонию.

Бесконечные попытки добиться УДО стали реальностью спустя семь с половиной лет. Дмитрий вину так и не признал и все это время пытался вырваться на волю. Прежние отказы, по словам адвоката, были связаны с громкостью дела, — сообщили в Mash.

Следствие установило, что в 2013 году Лошагин до смерти избил жену в состоянии алкогольного опьянения. После того как он понял, что девушка мертва, увез тело в лес, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В 2015 году Лошагину вынесли приговор: 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

В 2019 году Лошагин пожаловался, что во время отбывания наказания в ИК-54 в городе Новая Ляля был вынужден платить руководству колонии за защиту от изнасилования, которым ему угрожали заключенные. После этого фотографа перевели в другую колонию, а замруководителя колонии Рафика Зиннатуллина осудили на 8,5 года лишения свободы по делу о коррупции.

В августе правозащитники выяснили, что во время пандемии более 70% убитых в РФ женщин погибли именно от домашнего насилия. В предыдущие годы цифры были ниже, хотя также настораживали общественность, даже несмотря на слова МВД о тенденции к снижению данного явления. Рост насилия профильные НКО связывают с режимом самоизоляции, что, по их мнению, лишний раз доказало, что проблема носит системный характер и требует соответствующего решения.