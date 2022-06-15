Убивший жену фотограф Лошагин выйдет из колонии по УДО

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Дмитрий Лошагин

Чкаловский районный суд Екатеринбурга освободил Дмитрия Лошагина, виновного в убийстве своей жены Юлии Прокопьевой, условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания на срок 1 год 6 месяцев 16 дней, говорится в сообщении региональной прокуратуры. Ведомство и администрация исправительного учреждения выступали против такого решения, поскольку преступник не признал вину и не принес извинения семье погибшей.

Следствие установило, что в 2013 году Лошагин будучи пьяным до смерти избил Прокопьеву. После того, как он понял, что девушка мертва, он увез тело в лес, облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

В 2015 году Лошагину вынесли приговор. Мужчину приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

В 2019 Лошагин пожаловался, что во время отбывания наказания в ИК-54 в городе Новая Ляля он был вынужден платить руководству колонии за защиту от изнасилования, которым ему угрожали заключённые. После этого фотографа перевели в другую колонию, а замруководителя колонии Рафика Зиннатуллина осудили на 8,5 года лишения свободы по делу о коррупции.